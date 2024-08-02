Elektrik akımı faciası ‘geliyorum’ demiş: Daha önce onlarca kez ihbar yapılmış

İzmir'de 12 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında sağanak yağmurdan kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz yolun karşısına geçtiği sırada suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılarak hayatını kaybetti.İddianamede bugüne kadar olay yeri ile ilgili Gediz A.Ş.'ye yapılan ihbarlara da yer verildi. İddianamede yer alan ihbarlardan ilki 17 Ocak 2023'te Murat Sarıçiçek isimli vatandaştan geldi. Sarıçiçek ihbarında yeraltından geçen kabloların birleşim olduğu bağlantı yerinde çukur var. Beton kapağı kırılmış. İnsanlar zarar görmesin diye duba ile noktayı belirttim. Ancak tehlike arz etmekte' dediği ortaya çıktı.21 Aralık 2023'te ise Ömer Tepelek isimli vatandaşın "Yol üzerinde açıkta kablolar var. Duman çıkıyor. Tehlike arz ediyor" şeklinde ihbar yaptığı, 9 Ocak 2024'te Fatih Ufak'ın, "Yerden geçen kablolardan duman çıkmakta. Mazgala giderse elektrik çarpabilir" dediği öğrenildi.