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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:58

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Akkan, evinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede acil serviste tedavi altına alınan 9 yaşındaki Hüseyin Akkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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