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Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:21

Elektrik akımına kapılan genç Burdur’da toprağa verilecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılması sonucu hayatını kaybeden Kürşat Çetin (22) Burdur ili Çeltikçi ilçesi Çebiş Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Elektrik akımına kapılan genç Burdur’da toprağa verilecek
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Üzücü olay, 18 Temmuz saat 20.00 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışan Kürşat Çetin akıma kapıldı. Çetin'i elektrik direğinde hareketsiz görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amacıyla enerji kesintisi uygulandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Çetin, asılı kaldığı direkten ekiplerin ortak çalışmasıyla indirildi. Ardından sedyeyle ambulansa götürülen Çetin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi bugün Burdur ili Çeltikçi ilçesi Çebiş Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü kaydedildi.

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Elektrik akımına kapılan genç Burdur’da toprağa verilecek
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