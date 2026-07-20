Elektrik akımına kapılan genç Burdur’da toprağa verilecek

Üzücü olay, 18 Temmuz saat 20.00 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik direğindeki arızayı gidermeye çalışan Kürşat Çetin akıma kapıldı. Çetin'i elektrik direğinde hareketsiz görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede tedbir amacıyla enerji kesintisi uygulandı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Çetin, asılı kaldığı direkten ekiplerin ortak çalışmasıyla indirildi. Ardından sedyeyle ambulansa götürülen Çetin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi bugün Burdur ili Çeltikçi ilçesi Çebiş Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü kaydedildi.