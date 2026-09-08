Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Eyüpsultan
'da su kuyusundaki motorunu tamir eden tuvalet görevlisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, dün 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kalender Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir umumi tuvalette görevli olan İsmail Ayaz (36) umumi tuvaletteki su kuyusunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale etmek istedi. Ayaz, bu sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen İsmail Ayaz, kaldırıldığı Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi.