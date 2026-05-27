Haberler Yaşam Haberleri Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 27.05.2026 11:20

Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde bir evde elektrik akımına kapılan Hamise Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
  • ABONE OL

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Sugeldi Mahallesinde meydana geldi. Evinde bulunan Hamise Çetin henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, evde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, acil serviste tedavi altına alındı.

Burada Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hamise Çetin kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

#ŞANLIURFA #HARRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA