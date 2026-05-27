Elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Sugeldi Mahallesinde meydana geldi. Evinde bulunan Hamise Çetin henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, evde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine Sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak ambulansla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, acil serviste tedavi altına alındı.

Burada Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hamise Çetin kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.