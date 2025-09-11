Elektrik akımına kapılan keçiye dokununca öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak için dokunan Pervin Altaş (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de akıma kapılıp öldüğü tespit edildi. Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını gördü. Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Pervin Altaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.