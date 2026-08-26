Elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı, hayatını kaybetti!

Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Bulutlu (Abu Avat) Mahallesi'nde bir direkte yaşandı. İddiaya göre elektrik arızasını gidermek için direğe çıkan 45 yaşındaki Ertuğrul Büyük elektrik akımına kapılarak metrelerce yükseklikten yere düştü. Yardımına çevrede bulunanlar koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ertuğrul Büyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Büyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı alanda inceleme başlattığı öğrenildi.

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