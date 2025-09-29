Elektrik arızasını noktasal tespit eden cihaz geliştirdi

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan bu yıl mezun olan Emirhan Varcan (20), staj döneminde Türk Telekom'da sahada karşılaştığı altyapıdaki enerji kesintisinin kaynağını hızlı tespit etmek için çalışma yaptı. Hocası Doç. Dr. Tuba Çakıcı Can ile cihaza akıllı mikro-denetleyici tabanlı bildirim ve alarm ünitesi uygulayıp kodlarını yazan Varcan, TEKNOFEST TÜRKPATENT ISIF'25'de altın madalya kazandı. Cihaz ile hem birden fazla kurumun aynı anda arıza için sahaya gitmesinin hem de maliyet kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.