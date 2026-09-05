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Giriş Tarihi: 5.09.2026 21:40

Elektrik direğinde feci ölüm: Akıma kapılarak can verdi!

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elektrik direğine tırmanana 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İHA
Elektrik direğinde feci ölüm: Akıma kapılarak can verdi!
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Olay, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi Selçuk Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede elektrik dükkanı işlettiği öğrenilen 55 yaşındaki Mehmet Yılmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Yılmaz'ın direkte hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla elektrik direğinden indirilen Yılmaz'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SAKARYA

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Elektrik direğinde feci ölüm: Akıma kapılarak can verdi!
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