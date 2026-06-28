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Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:53

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Burak İpek (22) hayatını kaybetti. Kazada araçtan kopan motor 40 metre savrularak işçilerin kaldığı barakaya girdi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Serik ilçesi Merkez Mahallesi Antalya Caddesi'nde dün gece 23.00 sıralarında, meydana gelen kazada Burak İpek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtan kopan motor, yaklaşık 40 metre fırlayarak ileride işçilerin kaldığı barakanın içine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazanın ardından hurdaya dönmesi nedeniyle ekipler, otomobilde ikinci bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri, uzun süre araç içerisinde detaylı arama ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından araçta başka kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Burak İpek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü İpek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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