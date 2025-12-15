Elektrik kabloları kısa devre yaptı: Matbaa atölyesi cayır cayır yandı

Yangın, saat 11.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerindeki iş hanında çıktı. İddiaya göre, bodrum katta faaliyet gösteren matbaa atölyesinde elektrik kablolarında oluşan kısa devre nedeniyle yangın başladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çalışanlar yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.