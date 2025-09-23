Haberler Yaşam Haberleri Elektrik kaçağı yangın çıkardı: 1’i çocuk 3 kişi yanarak öldü!
Bursa'da 4 katlı bir binanın 3’ncü katında elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin büyüyerek sardığı evde 1’i çocuk 2 kadın toplam 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'ncü katında, prize takılı televizyon fişinden kıvılcımlar çıktı. Elektrik kaçağı kısa sürede yangına dönüştü. Büyük paniğin yaşandığı bina adeta alev topuna döndü. Evde yaşayan 8 kişiden 5'i binadan kaçmayı başardı ancak yangının çıktığı odada bulunan 3 yaşındaki çocuk ile annesi ve bir misafir kadın alevlerin arasında kaldı. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Binaya giren AFAD ekipleri, ise 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

