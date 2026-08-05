Elektrik kofrası patladı... Vücudunun yüzde 72’si yandı, 10 yılda 20 kez ameliyat oldu

Elanur T. (20) 10 yıl önce İstanbul Bağcılar'da evinin önünde oynadığı sırada, daha henüz 10 yaşındayken büyük bir acı yaşadı. Ailesi ve kendisi yıllarca süren büyük bir dramın içine düştü. Elanur elinde bulunan anahtarının, binanın yanına monte edilen ve kapağı açık bırakılan elektrik dağıtım kofrasına düştü. Meydana gelen patlamada 10 yaşındaki Elanur yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinin büyük ölçüde yanması sonucu ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Maddi ve manevi büyük zarara uğrayan aile ve hayatı alt üst olan Ela T., tarifsiz acılar çekti. Elanur'un ailesi bakım ve onarım sorumluluğunu yerine getirmeyen Boğaziçi elektrik dağıtım şirketine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

DAVA YENİDEN

Geçtiğimiz yıl görülen duruşmada İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi bilirkişi raporuna göre yüzde 100 kusurlu bulunan elektrik şirketinin 13 milyon TL tazminat ödemesine karar verdi. Boğaziçi elektrik şirketi karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı kabul etti. Üst mahkeme davalı şirketinin kusurlu olma durumunun yeniden değerlendirilmesi talebiyle dosyayı geri iade etti. Dava geçtiğimiz günlerde yeniden görüldü.

"ÇOK BÜYÜK ACILAR ÇEKTİK"

Elanur'un ailesi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dilekçesinde, yaşanan acı olaydan dolayı çocuklarının acı bir şekilde ağır yaralandığını 10 kez ameliyat olduğunu, kazanın tüm kusurunun elektrik şirketinden kaynaklandığını maddi manevi büyük acılar çektiklerini dile getirdi. Davalı elektrik şirketi mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, kazaya sebep olan tarafın çocuğun olduğunu şirketin yaşanan olayda bir kusurun bulunmadığını iddia ederek davanın reddini istedi.

ŞİRKET YÜZDE 100 KUSURLU

Dava İstanbul 20 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda Elanur'un yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yüzde 72 oranında ağır bir şekilde yaralanıp malul kaldığı, (bedensel ruhsal yetiyi kaybetme durumu) 18 ay boyunca başka birinin yardımına muhtaç olduğu, yoğun bakımda kaldıktan sonra 10 kez ameliyat geçirdiği aktarıldı. Heyet raporunda davalı şirketinde olayda yüzde 100 kusurlu olduğu, kazade Elanur'un bir kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

ZAMANAŞIMI TALEBİNE MAHKEMEDEN RED

Elektrik dağıtım şirketinin davanın zamanaşımı talebini mahkeme reddetti. Davanın 2021 yılında açıldığını bu nedenle davanın geçerli olduğu duruşmada ifade edildi. Yapılan savunmaların ardından 10 yıllık dosya karara bağladı. Mahkeme elektrik dağıtım şirketi olan Boğaziçi dağıtımın, Elanur'un ailesine 13 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.