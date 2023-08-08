Elektrik Sobası Ne Kadar Elektrik Harcar? Elektrikli Soba 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Elektrikli sobalar, ısınma sistemi bulunmayan alanlar için pratik ısınma gereçlerinden biridir. Hemen hemen tüm evlerde bu sobalar bulunur ve acil durumlarda ısınma ihtiyacı elektrik sobaları ile karşılanır. Elektrik sobalarının elektrik tüketim miktarı, tüketicilerin öncelikli olarak merak ettiği konular arasındadır. Elektrik sobası ne kadar elektrik harcar ve bahse konu ürünler 1 ayda ne kadar elektrik yakar soruları akla gelenlerin başındadır.

Elektrik Sobası Ne Kadar Elektrik Harcar?

Havalar soğuduğunda, ev ya da ofis gibi alanların pratik şekilde ısıtılması için elektrik sobalarına ihtiyaç duyulur. Geçmişten günümüze elektrik sobaları her zaman hayatın içinde yerini almıştır. Elektrik sobası alırken doğal olarak aldığınız ürünün elektrik faturasına yansımasını da merak edersiniz.

Elektrik sobası satın alırken öncelikle ürünün ne kadar elektrik harcadığına bakılır. Bunun yanında satın aldığınız ürünün kullanacağınız alanın ısınma ihtiyacını karşılayacak güçte olması gerekir. Piyasada satışı yapılan her elektrik sobasının üzerinde ürünün güç seviyesi yazar. kWh biriminde yazan bu değer, elektrik faturanızın ne kadar geleceği konusunda da size fikir verecektir.

Elektrik tüketim bedelleri her yıl düzenlenmekte ve fiyatlar buna göre güncellenmektedir. 2023 yılı mesken türündeki yaşam alanları için elektrik tüketim bedeli 1,5017 TL/kWh olarak belirlenmiştir. Elektrik sobasının aylık elektrik faturasına yansıması da bu bedel üzerinden gidilerek hesaplanır.

Elektrikli Soba 1 Ayda Ne Kadar Elektrik Yakar?

Elektrik sobasının 1 ayda harcadığı elektrik miktarını ve bunun faturaya yansımasını bulmak için ısıtıcınızın watt değerini bilmeniz gerekir. Bu hesaplamayı bir örnek ile sizlere açıklamak istiyoruz. 2000 watt gücünde bir elektrik sobası aldığınızı düşünelim. Aylık elektrik tüketim bedeli bulunurken [2000x30 (1 ay)x3 (günde 3 saat kullanılacağını düşünelim)/1000]x1,5017=270,3 TL aylık elektrik tüketimi bulunur. Yani özetlemek gerekirse, 2000 watt gücünde bir elektrik sobasını günde 3 saat çalıştırdığınızda aylık elektrik faturanızda sobadan kaynaklı bedel 270,3 TL olacaktır.

Yukarıdaki örnekten yola çıkarak 2500 watt ya da 3000 watt gücündeki elektrik sobalarının harcadığı elektrik miktarını hesaplayabilirsiniz. Elektrik sobasının ne kadar elektrik harcadığı hesabı yapılırken elektriğin güncel birim fiyatı dikkate alınmalıdır. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte düşük güçle fazla ısı üreten elektrik sobalarının üretildiği de görülür. Bu da elektrik konusunda kullanıcıya önemli oranda tasarruf sağlar. Elektrik sobası satın alırken düşük güç özelliğine sahip yeni nesil teknoloji ile üretilmiş ürünleri tercih etmeniz menfaatinize olacaktır.