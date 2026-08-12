Elektrikli bisiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Kaza, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Pazarköy Yağcılar bağlantı yolunda meydana geldi. Z.Y.'nin kullandığı 54 AOA 374 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesinin ardından devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadın sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Z.Y. ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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