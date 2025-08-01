Elektrikli bisiklet köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece Haraz Mahallesi Karaçay Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. Üzerinde iki kişinin bulunduğu elektrikli bisiklet yokuş aşağı ilerlediği sırada virajı alamayıp, köprü korkuluklarına çarparak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hayrullah Üveys'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Oğuzhan A. ise ekipler ve vatandaşlar tarafından dere yatağından çıkarılarak hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.