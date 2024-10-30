Elektrikli scooter bataryası yangına neden oldu

Günümüzde elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj istasyonlarına talep arttı. Öyle ki araçlarını evlerinde şarj etmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Fakat bu durum bazı problemleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz gün bir binanın bodrum katında şarj edilmek üzere bırakılan elektrikli scooter'ın bataryasında yaşanan patlama yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Şarj istasyonu işletmecisi Doruk Alioğlu, "Aracınızı devamlı aynı yerde şarj ediyorsanız mutlaka hat çekin, uzatma kablosu kullanmayın" dedi.