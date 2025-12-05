Elektrikte yeni dönem: Sayaçlar akıllı sisteme geçiyor

TARİH BELLİ OLDU

Sayaç dönüşüm süreci için şirketlere bir uygulama takvimi açıklandı. Buna göre, yenilenmesi gereken sayaçların %70'inin 1 Ocak 2027'ye kadar, tamamının ise 1 Ocak 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.

Değişim önceliği, serbest tüketici hakkını kullanan aboneler ile yüksek enerji tüketimi olan kullanıcılar için olacak.