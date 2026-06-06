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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Elektronik can simidi

AA
Elektronik can simidi
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Antalya'da deniz polisi, riskli bölgelerde kazazedelere hızlı müdahale için uzaktan kumandalı elektronik can simitleri kullanıyor. Aynı anda 2 kişiyi taşıyabilen can simitleri, zorlu hava koşullarında ve botların ulaşamadığı noktalarda saniyeler içinde kurtarma imkânı sağlıyor. Elektronik can simitleri, uzaktan kontrol sistemi sayesinde saniyeler içerisinde kazazedelere ulaşıp güvenli bölgeye çekilmesini sağlıyor. Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde görevli Başkomiser Çağlar Gürsoy, "Klasik can simitlerine oranla daha hızlı müdahale imkânı sunuyor. Bu da hem olaylara daha hızlı müdahale etmemizi sağlamakta hem de kurtarıcı personelin güvenliğini artırmaktadır" dedi. AA Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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Elektronik can simidi
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