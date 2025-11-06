Elektronik sigara diyabet yapıyor

Son zamanlarda özellikle gençler arasında hızla yayılan elektronik sigara kullanımının bir zararı daha ortaya çıktı. ABD'de Georgia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, sigara, elektronik sigara ya da her ikisini birden kullanan kişilerin diyabet ve prediyabet geliştirme riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekip, "Çalışmamız, elektronik sigara kullanımının sadece akciğer sağlığı değil, tüm vücut ve metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu" dedi.