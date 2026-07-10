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Giriş Tarihi: 10.07.2026 09:22

Eli bıçaklı kocası öldüresiye darp etmişti! Dehşeti yaşayan kadının ifadesi şok etti: İlaç içip…

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sarsmıştı. 3 evlatlarının gözü önünde, ayrılmak istediği için eli bıçaklı koca eşini öldüresiye darp etmişti. Talihsiz kadının ifadesi şaşkınlık yaratırken polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eli bıçaklı kocası öldüresiye darp etmişti! Dehşeti yaşayan kadının ifadesi şok etti: İlaç içip…
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Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 1050 konteyner kentte yaşanan olayda; H.Y. isimli 34 yaşındaki şahıs, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla 24 yaşındaki karısı S.Y.'yi yere yatırarak dövmüştü. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DEHŞETİ YAŞATAN EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi. Öte yandan, eşinden dehşete düşürecek şekilde dayak yiyen kadının, 3 çocuğunun babası olan H.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #KIRIKHAN

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