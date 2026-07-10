Eli bıçaklı kocası öldüresiye darp etmişti! Dehşeti yaşayan kadının ifadesi şok etti: İlaç içip…

DEHŞETİ YAŞATAN EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI



Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi. Öte yandan, eşinden dehşete düşürecek şekilde dayak yiyen kadının, 3 çocuğunun babası olan H.Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör