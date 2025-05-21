Eli öpülesi baba

Kayseri'de eşinin 8 yıl önce evi terk edip gitmesinin ardından 12 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Emirhan ile bir başına kalan baba Rıfat Şahin, oğluna yıllardır hem annelik hem de babalık yapıyor. Evde yalnız kalamayacağı için işe yanında oğlunu da götürmek zorunda kalan baba Rıfat Şahin, bu yüzden işten bile çıkarıldı. Şahin, "Oğlum zihinsel engelli ve otizmli. Geçtiğimiz günlerde düşmesi sonucu bacağı kırıldı. Hastaneye halk otobüsüyle gittiğimiz için evden otobüs durağına, duraktan hastaneye hep sırtımda götürdüm. Ben ölene kadar oğlumu sırtımda taşımaya razıyım. Çünkü o benim canım, her şeyim" dedi.