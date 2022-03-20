Elif Çakal’ın ölümü iddianamede böyle anlatıldı

15 yaşındaki Elif Çakal'ın İstanbul Sultangazi'de, arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra eski bir maden ocağı kayalıklarında cansız bedeni bulunmuştu. Çakal'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini iddia etti. Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T.Y., S.T. ile iki erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümündeki sır perdesini aralayacak görüntüler | Video

Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülürken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı. Bu görüntüler sonrası kız çocuğunun yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Senem T. (17) ve Tuana Y. (15) tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. S.T tutuklanırken, Tuana Y. ise "ev hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Gürkan K. (22) ve Ufuk B. ise daha sonra tutuklandılar. Soruşturama sürerken, üç şüphelinin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verildi.

ARKADAŞLARINA ADLİ KONTROL

Gaziosmanpaşa Başsavcılığı tarafından Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürütülürken Çakal'ın tüm arkadaşlarının ifadeleri alındı. Şüpheli Gürkan K. hakimlikteki savunmasında, Ufuk B. beni arayarak kızların gezmek istediğini söyledi, gidip alalım onları dedi. Maktulü mahalleden tanırdım. Elif Çakal ile Senem T., içki içmek istediklerini söyledi. Kızların yaşlarının 18'den küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Daha sonra bir dükkandan alkol alarak Habipler Yayla mevkiinde oturduklarını söyleyen Gürkan K., kızların sarhoş olduğunu söyledi. Yolda yürüdükleri esnada Elif Çakal'ın, şüpheli Tuana Y.'ye küfür ettiğini ve ardından Çakal ile Senem T.'nin küfürleşerek tartışmaya başladıklarını aktaran Gürkan K., "Ben Elif Çakal'ı sakinleştirmeye çalıştım. Bu esnada Elif Çakal, Senem T. ve Ufuk B. Video çekmek istedi. Elif Çakal, Ufuk B.'nin telefonundan kamera kaydını açmış ve ona vermiş. O da kaydetmeye başladı" diye konuştu.

İDDİANAMEDE BÖYLE ANLATILDI

Savcılık soruşturmayı tamamladıktan sonra dosyayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Savcılık, Çakal'ın ölümüyle ilgili dava açtı. Hazırlanan iddianamede, 26 Haziran günü Senem ve Tuana'nın Elif ile buluştuğu, Senem'in telefonundan Ufuk'u aradığı Elif ve Tuana ile birlikte olduklarını gezmek istediklerini söyleyerek Ufuk'u çağırdı anlatıldı. Ufuk'un Gürkan'ı da yanına alarak babasının aracıyla Senem Elif ve Tuana'nın yanına gittikleri birlikte Gemili parka geçtikleri bir müddet sonra arkadaşların alkol almaya karar verdikleri kaydedildi. Senem Elif ve Tuana'nın bir süre sonra tartışmaya başladığı, tartışmanın büyümesi ardından taş ocaklarının olduğu bölgeye aracı park edip tüm arkadaşların araçtan indiği ardından Senem'in Ufuk'tan kendilerini video çekmesini isteyip Elif'i tekme tokat ve yumruklarla darp ettikleri kaydedildi. Bir süre sonra Senem ve Tuana'nın darp eylemini sonlandırdığı Elif'in ise kaçmaya başladığı aktif olmayan maden sahası kayalıklarına giden Elif'in meydana gelen darp eylemin etkisiyle bağırmaya başladı kendini darp ettiği saçlarını yoldu ve bir anda kayalıkların kenarına düştüğü belirtildi. Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.