Elif için drone’lar devreye girdi

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Yukarıyapıcı Göleti'nde 27 Aralık'ta Elif Kumal (33), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki Yavuz isimli arkadaşlarıyla kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09'da Enis G. kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal'ın aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve kendisinden haber alamadığını söyledi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı ancak genç kızın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Gözaltına alınan Enis G. ile kampta birlikte oldukları öğrenilen Yavuz isimli arkadaşı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.Öte yandan Elif'in otomobiline ait olduğu değerlendirilen ve bölgede bulunan ön tampon parçasının başka bir araca ait olduğu belirlendi.Bandırma'da bir tavuk fabrikasında yönetici olduğu öğrenilen Elif'i arama çalışmalarına, gece yarısı havalanan insansız hava aracı TB Bayraktar da destek verdi. Kapıdağ Yarımadası üzerinde sabahın ilk ışıklarına dek havadan arama yaptı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, oluşturulan yeni rotalar üzerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri ve Bursa'daki sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edilirken, deniz polisi ve komandoların da olduğu 300 kişiyi aşkın ekiple arama çalışmaları sürüyor. Bölgede 7 drone ve jandarmanın iz takip köpeği de çalışmalara destek veriyor.Elif'in bulunması için Apple ile de görüşme yapıldı. Genç kızın telefonunun konumunun tespit edilebilmesi için Apple arama çalışmalarına destek verdi. Ancak Elif'in telefonundaki "bul" uygulamasının da kapalı olduğu, son olarak kamp bölgesinden sinyal verdiği belirlendi.Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal ve yengesi Fatma Kumal, arama çalışmalarını bölgede kurulan Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden takip etti. Elif'ten gelecek umutlu haberi bekleyen yenge Fatma Kumal, "Enis, Elif' in kaybolduğu gecenin sabahı sosyal medya hesabından bana mesaj attı. Elif'in kaybolduğunu söyledi. 'Yanına gidebilecek birileri var mı' diye sordu. 'Sen sabahı neden bekledin, neden jandarmaya veya polise haber vermedin' dedim. Elif'i darp ettiği ve kamp bölgesinden çok sayıda silah sesi geldiği bilgisine ulaştık. Lütfen kardeşimizi bulsunlar" diyerek yardım çağrısında bulundu. Ayrıca Enis G.'nin, Elif'in kaybolduğu gece bir başka kamp alanındaki gençlere Elif'in aracını tarif ederek görüp görmediklerini sorduğu öğrenildi.