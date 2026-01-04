Elif Kumal kamp alanında kaybolmuştu: Sır olayda 8’inci gün! 'Açıklanabilir bir şey değil'

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balıkesir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 438 personel, 100 araç ve 9 dron ile karada, havada ve gölde Kumal'ı arama çalışmalarının 8'inci günde de sürdüğü belirtildi. Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter de şüphelenilen yerleri incelmek için hazır olarak bekletiliyor. Çalışmalara ATV ve motokrosçular da katılıyor. Elif Kumal ve aracına ait henüz herhangi bir ize rastlanmazken, ekiplerin bölgeye yakın konumdaki evlerin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı öğrenildi.

8 gündür kayıp Elif Kumal'dan henüz iz yok