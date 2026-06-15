Elif’i 12 yerinden bıçaklayarak katletmişti! 10 gün cesetle aynı evde kalan cani eşin cezası belli oldu: ‘Ölü gibi uyumuşum’





'8 GÜN BOYUNCA ÖLÜ GİBİ UYUMUŞUM'



Duruşmaya SEGBİS ile katılan tutuklu sanık Berkan Civil ise, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Tahlil sonuçları açıklandı mı, kanımda bir madde bulundu mu? Bunları göremedim, bilmiyorum. 8 gün ben uyumuşum, ölü gibiydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana sigara veren o şahıs da yargılansın, neden yargılanmadığını anlamış değilim. 8 gün boyunca ölü gibi uyumuşum. Neden uyuduğumu da anlamış değilim. Mütalaaya itiraz ediyorum. Beraatımı talep ederim. 8 gün ölü gibi uyumuşum, kolay değil, kendimde değildim" dedi.