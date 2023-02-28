Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor

Asrın felaketinde yaralı olarak kurtulan ancak annesini kaybeden 14 yaşındaki Elifnaz Çil, kendini daha iyi hissetmek için notlar hazırlayıp başucuna koydu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren "Elifnaz'ın Başa Çıkma Kartı" başlıklı notların ilk maddesinde "Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde" yazıyor.
ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ…
Elifnaz Çil ve ailesi depreme Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı. Bulundukları apartmanın yıkılmasıyla Elifnaz ve babası Emrah Çil enkazdan birkaç saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Anne Döne Çil ise hayatını kaybetti.
"YANIMDA GÜZEL İNSANLAR VAR"
Annesini kaybettiğini depremin 5'inci günü öğrenen Elifnaz, moralini iyi tutmak için kuzeninin önerisiyle notlar yazdı. "Elifnaz'ın Başa Çıkma Kartı" başlıklı notları hastane yatağının başucuna yapıştıran Elifnaz, sık sık yazdıklarını okuyarak yaşadıklarının etkisinden kendini korumaya çalışıyor.
Elifnaz'ın notlarında şunlar yazıyor:
Elifnaz'ın Başa Çıkma Kartı
-Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde.
-Günden güne iyileşiyorum.
-Yanımda çok güzel insanlar var.
-Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel.
-Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim.
-Yeniden başlamak sevdiklerimle yaptığım planlar ile daha kolay geliyor. Yemek yapmak, resim yapmak ve dahası…
4 KEZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DÜZENLENDİ
Depremde annesini kaybettiğini ancak babası ve o gün şehir dışında olan kardeşiyle kendisinin kurtulduğunu söyleyen Elifnaz, yakınlarının ve Adana Şehir Hastanesi personelinin desteğiyle kendini toparlamaya çalıştığını anlattı. Hastane çalışanlarının ve ziyaretine gelen yakınlarının kendisine dört kez doğum günü partisi düzenlediğini söyleyen Elifnaz, kuzeninin önerisiyle ise bir 'başa çıkma kartı' hazırladığını belirtti.
"NEFESİMİN DARALDIĞINI HİSSEDİYORDUM"
Elifnaz hasta yatağında şunları söyledi: "Ben buraya depremden sonraki ilk gün geldim ve 5 gün sonra annemin vefatını öğrendim. Benim için çok zor gelmişti ilk başta. Nefesimin daraldığını hissettiğim zamanlardı. Kuzenim geldi, bana yardım etti. 'Beraber bunu yazabiliriz' dedi. Özellikle 'Dışından oku' dedi. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bunu dışımdan okumamı istedi. Bu nedenle yazdım bunu. Özellikle annemin beni izlediğini düşünmek beni ferahlattığından dolayı ilk olarak bunu yazdım."