Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor

Elifnaz'ın notlarında şunlar yazıyor:

Elifnaz'ın Başa Çıkma Kartı

-Annemin beni izlediğini düşünüyorum, o hep benim içimde.

-Günden güne iyileşiyorum.

-Yanımda çok güzel insanlar var.

-Başımı çevirdiğimde babamı görebiliyorum ve onu sağlıklı görmek çok güzel.

-Hareketlerim artıyor, yakında yürüyeceğim.

-Yeniden başlamak sevdiklerimle yaptığım planlar ile daha kolay geliyor. Yemek yapmak, resim yapmak ve dahası…

4 KEZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DÜZENLENDİ

Depremde annesini kaybettiğini ancak babası ve o gün şehir dışında olan kardeşiyle kendisinin kurtulduğunu söyleyen Elifnaz, yakınlarının ve Adana Şehir Hastanesi personelinin desteğiyle kendini toparlamaya çalıştığını anlattı. Hastane çalışanlarının ve ziyaretine gelen yakınlarının kendisine dört kez doğum günü partisi düzenlediğini söyleyen Elifnaz, kuzeninin önerisiyle ise bir 'başa çıkma kartı' hazırladığını belirtti.