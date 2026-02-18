Elinde çiçekle öldürüldü

Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinde 75. Yıl Mahallesi 16 No'lu Cadde üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde 14 Şubat'ta meydana gelen olayda Volkan Durmuş (22) silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Durmuş, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Volkan Durmuş, Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Hasan Akdeniz'i kısa sürede yakaladı.
Olaydan sonra silahını beline takarken yanlışlıkla kendisini de yaralayan Akdeniz, polise verdiği ifadede, Volkan Durmuş'un 30 Ağustos günü Şahinbey ilçesinde Bülbülzade Parkı'nda silahla öldürülen kardeşi Mehmet Akdeniz'in öldürülmesi olayına karışan şüphelilerden olduğu ve kendisini de tehdit ettiğini bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.
ELİNDE ÇİÇEKLERLE YÜRÜYORDU
Kurşunların hedefi olan Volkan Durmuş'un, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle aldığı çiçeklerle caddede yürürken katile yakalandığı ve kaçacak fırsatı bulamadığı öğrenildi.