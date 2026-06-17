Elinde doğum günü pastasıyla eşinin gözleri önünde kurşunlanmıştı! Talihsiz adam kabus dakikalarını anlattı: Kafama doğru hedef alıp…





"SALDIRI DEVAM ETMESİN DİYE ONUN ÜZERİNE DOĞRU KOŞTUM"



Saldırganın kendisine de ateş açtığını fakat kaçtığı için isabet ettiremediğini söyleyen Mehmet Kadir E.'nin eşi N.E. ise şunları söyledi:

"Eşim sürpriz yapmak için pasta almaya gitmişti. Ben o esnada arabada oturuyordum. Silah sesi duydum. Sesi duymamla arabadan fırladım. Koşarak eşimin olduğu yere gittim. Baktım eşim yerde kanlar içindeydi. Sonrasında vuran şahsı gördüm. Daha öncesinde de zaten husumetimiz vardı. Kendisi bizi tehdit etmişti. Ben defalarca savcılığa gittim, bu konuyla ilgili şikayette bulundum. Tehdit ettiği videolar da mevcut. Sonrasında saldırı devam etmesin diye onun üzerine doğru koştum. Kaçarken benim üzerime de iki el silah sıktı. İsabet ettiremedi kaçtığı için. Sonrasında eşime müdahale etmek zorunda kaldım. Ambulans gelene kadar eşimin başında bekledim. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular bana. Benim için eşimin sağ kurtulmuş olması tek teselli. Eşimin ilk etapta sesini bile duymadım. Eşimin öldüğünü düşündüm. Sadece saldırı devam etmesin diye o adamın üzerine koştum. Cesaret falan aklıma gelmedi. Sadece eşimi korumaya çalıştım."

Haber Girişi Buse Sever - Editör