İstanbul'un Bakırköy ilçesinde eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü ile hâkim İsmihan Boza'nın oğlu Murat Bayırköylü, 18 Mart'ta Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez'i bir AVM otoparkında tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti. Korkunç olayın ardından otomobilde ulaşılan intihar mektubunda, Bakırköylü'nün kendisini intihara arkadaşı Halil İbrahim Yavuz'un azmettirdiği iddia edildi. Mektupta, "İntihar edeceksem önce bana zarar veren Yağmur'u öldürmemi, onu öldürdükten sonra kendimi öldürmemi söyledi" ifadesi yer aldı.Bunun üzerine Yavuz hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "İntihara yönlendirme" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılan tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz suçlamaları kabul etmedi. Murat Bayırköylü'nün annesi hâkim İsmihan Boza ise, "Sanıktan şikâyetçiyim. Beni uyarsaydı en azından oğlumu kurtaramasam bile o yavruyu kurtarabilirdim belki. Halil İbrahim'in elinde Yağmur'un kanı var" dedi.