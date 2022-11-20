Elinden aldığı bıçakla öldürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukrayna asıllı Yuliana Yaşar (21) ile sevgilisi Oğuzhan Çavuş (22), önceki gece arkadaşları ile eğlendikten sonra kaldıkları rezidansa geldi.
Yaşar gece geç saatlerde annesi ile telefonda Rusça konuştu. Sevgilisi Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun? Annenle ne konuştunuz?" diyerek kızın üstüne bıçakla yürüdü. Boğuşma sırasında Çavuş'un elindeki bıçağı alan Yaşar, sevgilisini kalbinden bıçakladı. Çavuş yaşamını yitirirken, cinayetin ardından gözaltına alınan Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.