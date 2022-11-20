Haberler Yaşam Haberleri Elinden aldığı bıçakla öldürdü
Giriş Tarihi: 20.11.2022

Elinden aldığı bıçakla öldürdü

Kuşadası’nda Ukrayna asıllı Yuliana Yaşar, sevgilisi Oğuzhan Çavuş ile kavga etti. Genç kız, sevgilisini elinden aldığı bıçakla öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Elinden aldığı bıçakla öldürdü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukrayna asıllı Yuliana Yaşar (21) ile sevgilisi Oğuzhan Çavuş (22), önceki gece arkadaşları ile eğlendikten sonra kaldıkları rezidansa geldi.



Yaşar gece geç saatlerde annesi ile telefonda Rusça konuştu. Sevgilisi Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun? Annenle ne konuştunuz?" diyerek kızın üstüne bıçakla yürüdü. Boğuşma sırasında Çavuş'un elindeki bıçağı alan Yaşar, sevgilisini kalbinden bıçakladı. Çavuş yaşamını yitirirken, cinayetin ardından gözaltına alınan Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstiklal'deki hain terör saldırısında flaş detay! Firari Bilal Hassan'ın nasıl kaçtığı belli oldu
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar
SON DAKİKA HABERİ | Otomobil alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var
Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle
Aman dikkat! Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı
Savcı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Elinden aldığı bıçakla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA