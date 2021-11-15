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Giriş Tarihi: 15.11.2021 14:27 Son Güncelleme: 15.11.2021 14:27

Elisa İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Elisa Ne Demek?

Elisa İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Elisa Ne Demek?

Türkiye’de sıkça karşımıza çıkmayan isimlerden birisidir. Bu ismin sık duyulmaması ise tercih konusunda birçok bireyi cazip kılar. Kız bebekler için kullanılan Elisa ismi anne ve baba adayları tarafından incelenmektedir. Elisa isminin anlamı nedir sorusuna cevap bularak bebeğine koyacağı isim için son kararı vermek isteyenler doğru yerdeler. Elisa isminin anlamı ne demek? Elisa Kur’an’da geçiyor mu, ne anlama geliyor ve kökeni nedir? İşte bu isim hakkında en çok merak edilen sorular ve ayrıntıları...

Kız bebekler için kullanılan ve nadir duyulan isimlerden birisi olan Elisa, anlam bakımından güzel olması nedeniyle birçok kişi tarafından beğenilmektedir. Bu adın sıkça duyulmaması ise en önemli başka bir tercih sebebidir. Anne ve baba olmak için gün sayan bireyler Elisa isminin anlamı nedir sorusuna cevap bulmak için doğru yerdeler. Elisa isminin anlamı, kökeni, özellikleri ve diğer tüm ayrıntılara sabah.com.tr adresinden göz atabilirsiniz. Peki, Elisa Kur'an'da geçiyor mu, ne demek ve ne anlama geliyor?

ELİSA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hem Arapça hem de İbranice kökenli bir sözcüktür. Türkiye'de nadir duyulan isimlerden bir tanesi olsa da anlam bakımından çok beğenilmektedir. Özellikle bebeğine dini bir isim vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilir.

Elisa, cennet kapısında bekleyen melek anlamını taşır. Allah'ın sözü emri ise taşıdığı bir diğer anlamdır. Oldukça dokunaklı bir anlama sahip olan bu isim özellikle son dönemde daha da yaygınlaşmıştır.

ELİSA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça ve İbranice kökenli olan Elisa ismi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde yer almamıştır. Dini bir anlam taşıması nedeniyle beğenilen isimlerdendir. Elisa, Hz. Zekeriya'nın hanımının ismidir.

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Elisa İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Elisa Ne Demek?
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