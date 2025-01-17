Eliz bebek umut bekliyor

Zonguldak Ereğli'de yaşayan 2 aylık Eliz Karaca, SMA Tip 1 hastalığıyla verdiği hayati mücadelede, bağışseverlerin desteğini bekliyor. Küçük Eliz'in tedavisi için Zonguldak Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası başlatılırken Eliz'in babası Kerem Karaca, Eliz'in hayata tutunması için tüm yardımseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Eliz Karaca'nın tedavisi için gereken desteği sağlamak amacıyla, valilik onaylı IBAN numaraları üzerinden "Kerem Karaca" adına bağış yapılabileceği duyuruldu:

TL: TR82 0001 0012 2979 2516 8950 04

DOLAR: TR55 0001 0012 2979 2516 8950 05

EURO: TR28 0001 0012 2979 2516 8950 06