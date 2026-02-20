Elleri boş girdiği evden valizle çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan lüks bir sitede 29 Aralık günü S.Y.'nin evine giren hırsızlar 180 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Bir benzeri olay ise 4 Şubat'ta Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde gerçekleşti. Mağdur A.E.'nin evine giren hırsızlar 450 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşyayı çaldı. Polis soruşturmasında her iki hırsızlığın da aynı şüpheliler tarafından yapıldığı belirlendi. Son olayın gerçekleştiği sitenin güvenlik kameraları incelendiğinde, site sakini gibi davranan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 2 kadın hırsızın siteye girdikleri anlar görüldü. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarını koydukları bavulla olay yerinden ayrıldıkları da görüntülerde yer alıyor. Polisin kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden M.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

