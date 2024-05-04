Elma sirkesinin 6 faydası

Sağlığa dair içerikler yayınlayan ABD merkezli Healthline isimli sitedeki haberde elma sirkesinin faydaları sıralandı. Çeşitli araştırmalardan derlenen habere göre elma sirkesi barındırdığı antimikrobiyal ve antioksidan etkiler sayesinde insan sağlığına faydalı oluyor. Haberde elma sirkesinin altı faydası şu şekilde sıralandı: Kan basıncını dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, zararlı bakterileri öldürüyor, kilo vermede yardımcı oluyor, kalp sağlığını korumada yardımcı oluyor ve cilt sağlığını koruyor. Haberde elma sirkesi tüketiminin günlük biriki çay kaşığı dozunda tutulması gerektiği ve bir doktora danışmadan alternatif bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğinin de altı çizildi.