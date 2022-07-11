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Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:22

Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Eltilerin Savaşı filmi oyuncu kadrosu, konusu gibi birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Senaristliğini Gupse Özay’ın üstlendiği aynı zamanda başrolünü de üstlendiği yapım komedi türündeki konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Eltilerin Savaşı filmine dair merak edilen o detaylar...

Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı bu akşam Tv’de!

Eltilerin Savaşı filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu komedi türündeki yapımın başrollerinde birbirinden ünlü ve sevilen isimleri yer alıyor. Özellikle yapımı ilk kez izleyecek olanlar "Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eltilerin Savaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosu gibi merak edilen tüm detaylar...

Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi ve ne zaman? Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete odaklanıyor. Gizem ve Sultan elti olan iki genç kadındır. İkili arasında yaşanan ufak atışmalar bir süre sonra yerini tatlı bir rekabete bırakır. Birbirlerinin yaptıklarından geri kalmayan eltiler, kendilerini eğlenceli bir savaşın içinde bulur.

Kardeş olan Selim ve Fatih de bir süre sonra eşleri arasında yaşanan bu rekabet rüzgarına kapılır. Sosyal medyaya düşkünlükleri ile bilinen Gizem ve Sultan'ın evlilik hayatlarına odaklanılan filmde, iki eltinin yarış içindeyken Selim ve Fatih'i nasıl etkiledikleri de gözler önüne seriliyor.

OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Gupse Özay kaleme alıyor. Filmin kadrosunda Özay'a, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu eşlik ediyor.

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Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı bu akşam Tv'de!
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