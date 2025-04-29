Elyaf Yastık Nasıl Yıkanır? Elyaf Yastık Hangi Programda ve Kaç Derecede Yıkanır?

Elyaf yastıklar yumuşak, hafif ve evde yıkaması kolay olduğundan dolayı pek çok kimse tarafından tercih edilmektedir. Elyaf maddesinin bozulmaması için doğru yıkanması gerekir. Elyaf yastık nasıl, hangi programda ve kaç derecede yıkanır sorularının yanıtlarını bilmek elyaf yastıkların kullanım ömrünü uzatacaktır.

Elyaf Yastık Nasıl Yıkanır?

Diğer yastık türlerine göre daha ekonomik, hafif ve yumuşak olduğundan dolayı elyaf yastık oldukça tercih edilmektedir. Kolay temizlenebilir olması da tercih edilmesi sebeplerinin başında gelmektedir. Elyaf yastıklar ister elde ister çamaşır makinesinde yıkanabilir. Yıkama için kimyasal içermeyen sıvı deterjanlar ya da yün şampuanı kullanılmalı, yumuşatıcı kesinlikle kullanılmamalıdır . Yumuşatıcının içerisinde yer alan bazı maddeler elyafın yapısının bozulmasına neden olabilir.

Elyaf Yastık Hangi Programda ve Kaç derecede Yıkanır?

Çamaşır makinesinde elyaf yastık yıkamadan evvel dikkat edilmesi gerekilen birkaç husus vardır. Öncelikle elyaf yastık yıkamak için makinenin hassas programı tercih edilmelidir, su sıcaklık derecesi en fazla 30 santigrat seçilmelidir. Ayrıca makinenin kazanına fazla elyaf yastık koymak, yastıkların formunun bozulmasına neden olacaktır. 5-6 kg kapasiteli bir çamaşır makinesine bir büyük elyaf yastık ya da iki küçül elyaf yastık konmalıdır.