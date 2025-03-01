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Giriş Tarihi: 1.3.2025 21:32 Son Güncelleme: 1.3.2025 22:14

Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, emanet aldığı motosikletle seyir halindeyken bir araca çarpan Ömer Faruk (24), kazanın ardından yol kenarına savrularak hayatını kaybetti.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp hayatını kaybetti

Kaza, Çanakkale-Biga Karayolu üzerindeki Şakirbey Köprüsü yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, emanet aldığı motosikletle seyir halindeyken, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarına savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ömer Faruk hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp hayatını kaybetti
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