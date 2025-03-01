Emanet aldığı motosikletle kaza yapıp hayatını kaybetti

Kaza, Çanakkale-Biga Karayolu üzerindeki Şakirbey Köprüsü yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, emanet aldığı motosikletle seyir halindeyken, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarına savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ömer Faruk hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.