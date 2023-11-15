Emek İle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden, Ünlü Düşünürlerden Çaba ve Emek Sözleri

Emek ile ilgili pek çok kişi en az bir söz duymuştur. Her insan doğduğu andan itibaren bir şeyler için emek vermektedir. Emek bir tecrübenin ve birikimin ürünüdür. Çabalamanın, pes etmemenin ve emek veriyor olmanın bu kadar değerli olduğu bir dünyada, emek ile ilgili sözler söylenmesi, yazarlardan, şairlerden, ünlü düşünürlerden çaba ve emek sözlerinin duyulması elbette son derece doğal bir durumdur.
Emek ile ilgili söylenmiş sözler kişinin yaptığı işin değerini hatırlamasında, kalkıp bir şeyler başarmada motive olmasında ve kendi gibi emek vermek konusunda titiz olan insanlar ile benzer bir duruma gelmesine neden olmaktadır.
Emek, insanlığın ilk anlarından beri hayatın içinde olmuş ve emek ile ilgili pek çok söz söylenmiştir. Bunların en ünlü olanları da elbette ünlü yazar ve düşünürler tarafından söylenmiş olanlarıdır.
Burada yer alan sözler emek ile ilgili pek çok farklı çağrışımı yansıtmakta, farklı düşüncelerin emek üzerinde nasıl ortak bir temelde buluştuğuna dikkat çekmektedir.
"Başarının anahtarı emektir." - Benjamin Franklin
"Emek olmadan, zafer olmaz." - Ralph Waldo Emerson
"Başarı, emekle yoğrulan bir özverinin ürünüdür." - Napoleon Hill
"Emek verenin yolu aydınlıktır." - Thomas Jefferson
"Emek, başarının yoldaşıdır." - Sofokles
"Çiçek sulanmadan büyümez, başarı emekle gelir." - Wilma Rudolph
"Emek vermeden, mutluluk uzun sürmez." - Moliere
"Başarı, emekle inşa edilen bir köprü gibidir." - Isaac Newton
"Emeğin kıymeti, sonuçta belli olur." - Hesiodos
"Emek, her başarının temel taşıdır." - Pablo Picasso
Emek, Antik Çağ'dan bugüne üzerine düşünülen ve konuşulan bir olgu olmuştur. Bu nedenle pek çok filozof ve düşünürün emek ve çaba kavramları ile ilgili söylenmiş en az bir sözü bulunmaktadır.
"Emek, zorunluluklarımızı yerine getirmenin yegane yoludur." (Karl Marx)
"Emeğin olmadığı yerde, başarı da olmaz." (Konfücyus)
"Başarının sırlarından biri, başarılı insanların sıkı çalışma alışkanlığıdır." (Colin Powell)
"Çaba, başarının anahtarıdır. Siz ne kadar çok çalışırsanız, o kadar başarılı olursunuz." (Thomas Jefferson)
"Büyük başarılar için, büyük çaba gerekir." (Heraklitos)
"Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmaz." (J.S. Cushing)
"Çalışma olmadan başarı olmaz." (Jean-Jacques Rousseau)
"Zirveye ulaşmak için tırmanmak gerekir ve tırmanmak için de çaba harcamak." (Zig Ziglar)