Emekli çift cinayetinin altından dedikodu çıktı! Katil, ’olan oldu’ diyerek bilezikleri çalıp hırsızlık da yapmış

"OLAN OLDU DİYEREK KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ DE ALDIM"

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanıklar Oğuzhan Ünlü ve Alperen Ünlü, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yaşamını yitiren çiftin çocukları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Oğuzhan Ünlü, savunmasında cinayeti kendisinin işlediğini belirterek, "Mehmet Fevzi Atay annem hakkında dedikodu yapmış. Gerçekleri öğrenmek için evlerine gittim. Kapıyı açan Mehmet Fevzi, halam için de bazı şeyler söyleyince aracımdan aldığım tüfekle ateş ettim. Gözüm dönmüştü, karısını da vurdum. Sonrasında 'olan oldu' diyerek Elif Atay'ın kolundaki bilezikleri de aldım. Öldürme gibi bir amacım yoktu" dedi.