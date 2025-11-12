Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞ 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: Emekli maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç artış olur?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:26

Yeni yıl yaklaşırken, milyonlarca emekli gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaş artışları, enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 4 aylık fark netleşirken, gözler Kasım ve Aralık rakamlarına çevrildi. Temmuz’da SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16,67, memur emeklilerine ise yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. Gözler şimdi yeni yılda emeklilerin maaşlarına gelecek artış oranında. Peki 2026 Ocak ayında emekli maaşları ne kadar artacak?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri için Ocak zammı oranı, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık zam oranı ortaya çıktı. Gözler şimdi Kasım ve Aralık verilerine çevrildi. Milyonlarca emeklinin gündeminde "2026 Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olacak?" sorusu yerini aldı. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. İşte detaylı tablo:

Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;

Temmuz 2025: %2,06

Ağustos 2025: %2,04

Eylül 2025: %3,23

Ekim 2025: %2,55

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.

MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.

Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.

İşte enflasyon rakamları sonrası zamlı emekli maaşları...

