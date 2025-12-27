EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK: SSK, Bağ-Kur (4A, 4B) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.

Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak

6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.

İşte, olası maaş hesaplamaları: