EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı zam hesaplama: Tabloya bak, yeni maaşını öğren

Emekli maaş zammı 2026, aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla yeniden hesaplanacak. En düşük emekli maaşı 2026 için hangi rakamlar ön plana çıkıyor? Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zammın ardından gözler emekli maaşı artışlarına çevrildi. Kim ne kadar alacak? İşte enflasyon tahminlerine göre zam hesaplama…
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı 2026 Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti.
Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun gelmesi halinde yeni maaş tablosu şu şekilde gerçekleşecek:
Bu tablodaki oranlar gerçekleşirse SSK, Bağkur emeklisi yeni yılda yüzde 12,40 zam alacak.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NELER SÖYLÜYOR?
Öte yandan Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 şeklinde gerçekleşmesini bekliyor. 2026 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 20'nin altında gelebilir. Kasım ayından açıklanan enflasyon raporunda TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak belirlendi
Enflasyonun yüzde 33 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 14'lere çıkması söz konusu olabilecek. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi.
DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026 NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.
EMEKLİLER ARASINDA 6 PUANLIK FARK
Diğer yandan memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle SSK, Bağkur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark meydana geliyor. 024'ün temmuz ayında 5.42, 2025'in ocak ayında 4.21 ve 2025'in temmuz ayında 1.10'luk SSK, Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuştu.
UZMAN İSİMDEN MAAŞ ZAMMI UYARISI
A Haber canlı yayını katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin maaş zamları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"SSK'lı dediğimiz işçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, bir de emekli sandığı emeklileri olmak üzere yaklaşık 17 milyon emekli vatandaşımız var. 5 Ocak'ta Aralık ayı TÜFE'si belli olacak. Aralık ayı TÜFE'si belli olduktan sonra artış oranları belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa zam alıyorlar Ocak ve Temmuz aylarında. Memur emeklileri de yine yılda iki zam alıyorlar, Ocak ve Temmuz aylarında. Memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeye göre artışları belirleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise kanunda düzenlenmiş. Kanun diyor ki, örneğin bu 2026 Ocak'ta yapılan zam bir önceki 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında artış yapılır diyor. Yani Ocak ayına geldiğimizde bir önceki yılın Temmuzla Aralık ayındaki 6 aylık kümülatif enflasyonu artış olarak veriliyor. Şu anda 5 aylık enflasyon belli. O da yüzde 11,20. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak artış yüzde 11,20 netleşti. Buna bir de Aralık ayı ilave edilecek.
Biz yılın tamamında Merkez Bankası'nın yüzde 31 hedefinin ki gerçekleşme ihtimali en yakın olan senaryo bu, yüzde 31 yıllık enflasyon olması durumunda son 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 oluyor. Dolayısıyla bu şu anlama gelecek; 5 Ocak'ta yüzde 31 varsayımıyla hareket ettiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,28 bir artış alacaklar. Tabii bu enflasyonun artış durumuna göre de değişebilir.