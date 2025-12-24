EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 SON DAKİKA! Emekli maaşı zam hesaplama: Tabloya bak, yeni maaşını öğren

UZMAN İSİMDEN MAAŞ ZAMMI UYARISI

A Haber canlı yayını katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin maaş zamları hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SSK'lı dediğimiz işçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, bir de emekli sandığı emeklileri olmak üzere yaklaşık 17 milyon emekli vatandaşımız var. 5 Ocak'ta Aralık ayı TÜFE'si belli olacak. Aralık ayı TÜFE'si belli olduktan sonra artış oranları belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa zam alıyorlar Ocak ve Temmuz aylarında. Memur emeklileri de yine yılda iki zam alıyorlar, Ocak ve Temmuz aylarında. Memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeye göre artışları belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise kanunda düzenlenmiş. Kanun diyor ki, örneğin bu 2026 Ocak'ta yapılan zam bir önceki 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında artış yapılır diyor. Yani Ocak ayına geldiğimizde bir önceki yılın Temmuzla Aralık ayındaki 6 aylık kümülatif enflasyonu artış olarak veriliyor. Şu anda 5 aylık enflasyon belli. O da yüzde 11,20. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak artış yüzde 11,20 netleşti. Buna bir de Aralık ayı ilave edilecek.

Biz yılın tamamında Merkez Bankası'nın yüzde 31 hedefinin ki gerçekleşme ihtimali en yakın olan senaryo bu, yüzde 31 yıllık enflasyon olması durumunda son 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 oluyor. Dolayısıyla bu şu anlama gelecek; 5 Ocak'ta yüzde 31 varsayımıyla hareket ettiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,28 bir artış alacaklar. Tabii bu enflasyonun artış durumuna göre de değişebilir.