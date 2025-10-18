EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu ile 2026 Ocak zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2026 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan Eylül enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık fark netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri, yılın ikinci yarısına ilişkin kalan 3 aylık enflasyon rakamlarını bekliyor. Temmuz 2025 döneminde yüzde 16,67 zam alan emekliler, yeni yılda alacakları artışla birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 6 aylık fark kesinleşecek ve Ocak zammı açıklanacak. Peki, SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, artış yüzde kaç olacak?