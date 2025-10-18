Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu ile 2026 Ocak zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:21

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu ile 2026 Ocak zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Milyonlarca emekli gözünü 2026 Ocak zammına çevirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlar enflasyon oranına göre güncellenecek. SSK ve Bağkur emeklileri, Temmuz 2025’te yüzde 16,67 oranında artış almıştı. Memur emeklilerine ise toplu sözleşme farkı ile birlikte yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı. TÜİK’in açıkladığı Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık fark ortaya çıktı. Geriye kalan Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık artış oranı netleşecek. Böylece 2026 yılı Ocak ayında maaşlara yansıyacak yeni zam miktarı kesinleşmiş olacak. Peki, SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu ile 2026 Ocak zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2026 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan Eylül enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık fark netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri, yılın ikinci yarısına ilişkin kalan 3 aylık enflasyon rakamlarını bekliyor. Temmuz 2025 döneminde yüzde 16,67 zam alan emekliler, yeni yılda alacakları artışla birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 6 aylık fark kesinleşecek ve Ocak zammı açıklanacak. Peki, SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, artış yüzde kaç olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:

Emekli Grubu
Zam Oranı (%)
Açıklama
SSK Emeklileri (4A) 7,5 3 aylık zam oranı
Bağ-Kur Emeklileri (4B) 7,5 3 aylık zam oranı
Emekli Sandığı (4C) 7,5

3 aylık zam oranı

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

İŞTE 3 AYLIK ENFLASYONA GÖRE HESAPLANAN EMEKLİ MAAŞLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu ile 2026 Ocak zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz