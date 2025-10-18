EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: SSK ve Bağkur emekli maaşı tablosu ile 2026 Ocak zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2026 Ocak emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan Eylül enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık fark netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri, yılın ikinci yarısına ilişkin kalan 3 aylık enflasyon rakamlarını bekliyor. Temmuz 2025 döneminde yüzde 16,67 zam alan emekliler, yeni yılda alacakları artışla birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte 6 aylık fark kesinleşecek ve Ocak zammı açıklanacak. Peki, SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, artış yüzde kaç olacak?
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:
|Emekli Grubu
|
|Açıklama
|SSK Emeklileri (4A)
|7,5
|3 aylık zam oranı
|Bağ-Kur Emeklileri (4B)
|7,5
|3 aylık zam oranı
|Emekli Sandığı (4C)
|7,5
|
3 aylık zam oranı
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65