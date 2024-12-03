Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosu 2025

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ocak ayında belirlenecek son veri ve gelecek resmi açıklama ardından ortaya çıkacak. Öncesinde 5. verisi tamamlanan enflasyonla birlikte hesaplar da gündemde. 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak konusu. İşte; SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş hesabı…
KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU!
Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre maaşlarında artış yaşıyor. Ocak ve temmuz aylarında zam alan hak sahipleri 2025 ocak zammına odaklandı.
6 aylık süreçte 5. Veri de TÜİK tarafından açıklandı.
5. AYLIK EMEKLİ ZAMMI ORTAYA ÇIKTI
Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammı ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ortaklığında bütçe çalışması gerçekleştirildi.
En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi.
5 aylık zam oranı dikkate alındığında 14 bin seviyesini aşan en düşük rakamın ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.
12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?
5 aylık oranlara göre yüzde 14,57 artışla yeni maaşlar SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosunda yerini aldı:
12.500 TL alanlar 14.321
12.600 TL alanlar 14.436
13.000 TL alanlar 14.894
13.500 TL alanlar 15.467
15.000 TL alanlar 17.186
15.500 TL alanlar 17.758
16.000 TL alanlar 18.331
18.000 TL alanlar 20.623
19.000 TL alanlar 21.768
20.000 TL alanlar 22.914
24.000 TL alanlar 27,497
25.000 TL alanlar 28.643
26.000 TL alanlar 29.788
30.000 TL alanlar 34.371
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon rakamları 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak son veri ile netleşecek. Buna göre net rakam ocak ayı başında hak sahiplerine duyurulacak.