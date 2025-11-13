EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık zam oranı netleşti! SSK, Bağkur 16.811 TL’lik en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler için yıl sonu büyük bir heyecanla geçiyor! 17 milyon emekli, 2026 Ocak zammı ile maaşlarının ne kadar artacağını araştırıyor. Ekim enflasyonunun açıklanmasıyla ilk 4 aylık zam oranı belli olurken, kasım ve aralık verileri maaşlara yapılacak kesin artışı belirleyecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 16,67'lik bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseldi.
Emekli maaşlarına 2026 yılında yapılacak zam oranının netleşmesi için TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.
TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.
Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
TÜİK verilerine göre 4 aylık kamülatif zam yüzde 10.25 oldu. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri böylelikle şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu oran Kasım ve Aralık ayı TÜFE rakamlarının belli olmasıyla daha da yükselecek.