Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA (4A, 4B): SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:37

2026 Ocak ayı emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk üç aylık zam oranı belli oldu. Yılın son çeyreğine girilirken gözler artık ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Açıklanacak yeni TÜFE oranları, emekli maaşlarına yapılacak kesin artışı belirleyecek. Milyonlarca emekli, 2026 yılıyla birlikte alacağı yeni maaşı merak ediyor. Peki, Ocak 2026’da emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı kaç TL’ye çıkacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak maaş zammında. TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranında ilk veriler netleşti. Şimdi geri sayım başladı; ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte kesin artış oranı belirlenecek.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin üç aylık zam oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, tüm emekli gruplarının maaşlarında yüzde 7,5 oranında artış gerçekleşecek. Buna göre SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, 3 aylık enflasyon farkı doğrultusunda maaşlarını yüzde 7,5 zamlı alacak.

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?


Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

