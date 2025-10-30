EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA (4A, 4B): SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin üç aylık zam oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, tüm emekli gruplarının maaşlarında yüzde 7,5 oranında artış gerçekleşecek. Buna göre SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, 3 aylık enflasyon farkı doğrultusunda maaşlarını yüzde 7,5 zamlı alacak.