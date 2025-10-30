EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA (4A, 4B): SSK, Bağ-kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kim ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak maaş zammında. TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranında ilk veriler netleşti. Şimdi geri sayım başladı; ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte kesin artış oranı belirlenecek. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaş kaç TL'ye yükselecek? İşte tüm detaylar...
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin üç aylık zam oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, tüm emekli gruplarının maaşlarında yüzde 7,5 oranında artış gerçekleşecek. Buna göre SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri, 3 aylık enflasyon farkı doğrultusunda maaşlarını yüzde 7,5 zamlı alacak.
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.
Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65