Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı kararları neticesinde "emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuzda enflasyon oranı üzerinde zam alması beklenen emekli ve memur maaşları için önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi milyonlarca emekli soruyor: SSK ve BAĞKUR emekli maaşları erken yatacak mı? Müjde verildi! İşte "emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…