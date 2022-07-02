Haberler Yaşam Haberleri Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 2.7.2022 07:37 Son Güncelleme: 2.7.2022 07:37

Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından asgari ücret, emekli ve memur zammı, kurban bayramı tatili hakkında önemli açıklamalarda bulunuldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi haricinde temmuzda zam alacak emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu da gündemdeki yerini aldı. SSK ve BAĞKUR emeklileri soruyor: Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Peki, emekli maaşları erken yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Kabine Toplantısı kararları neticesinde "emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuzda enflasyon oranı üzerinde zam alması beklenen emekli ve memur maaşları için önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi milyonlarca emekli soruyor: SSK ve BAĞKUR emekli maaşları erken yatacak mı? Müjde verildi! İşte "emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.

İşte o açıklama…

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

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Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar olacak?
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