Emekli maaşı bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz zamlı SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne zaman yatacak, ne kadar olacak?

Kabine Toplantısı kararları neticesinde "emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Temmuzda enflasyon oranı üzerinde zam alması beklenen emekli ve memur maaşları için önemli bir açıklama yapıldı. Şimdi milyonlarca emekli soruyor: SSK ve BAĞKUR emekli maaşları erken yatacak mı? Müjde verildi! İşte "emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı…
EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.
İşte o açıklama…
EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.