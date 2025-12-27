EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 4A-4B ZAM TABLOSU: 2026 Ocak SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Milyonlarca emekli, ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranını merakla araştırıyor. Kasım ayı enflasyon verileri sonrası oluşan tablo, zam hesaplamalarına yön verirken, son belirleyici veri 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonu olacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte emekli maaşları yeniden hesaplanacak. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilerle 5 aylık zam oranı belli oldu. 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;
Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.
Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak
6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.
İşte, olası maaş hesaplamaları:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.
Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.
Yüzde 18,92 ise rakamı 20 bin 74 liraya yükseltiyor. İşte, olası maaş tabloları:
TABLO - 1
TABLO - 2
TABLO - 3