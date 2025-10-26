Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2026: "3 aylık oran netleşti!" SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.10.2025 09:05

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2026: "3 aylık oran netleşti!" SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak ayında maaşlara enflasyon oranında artış yapılacak. 2025’in ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle, SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da ortaya çıkacak. Temmuz 2025’te yüzde 16,67 zam alan emekliler, 2026 Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki 2026 Ocak ayında emekli maaşları ne kadar artacak?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2026: 3 aylık oran netleşti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak 2026 emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasını bekliyor. Temmuz 2025'te yüzde 16,67'lik zam alan emekliler, yeni yıl maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, 2026 Ocak ayında emekli maaşları yüzde kaç zamlanacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin 3 aylık zam oranı netleşti. Buna göre emeklilerin maaşları yüzde 7,5 oranında artacak. İşte detaylı tablo:

Emekli Grubu
Zam Oranı (%)
Açıklama
SSK Emeklileri (4A) 7,5 3 aylık zam oranı
Bağ-Kur Emeklileri (4B) 7,5 3 aylık zam oranı
Emekli Sandığı (4C) 7,5 3 aylık zam oranı

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?


Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %2,06 arttı. Ağustos ayında bu artış %2,04 olarak kaydedildi. Eylül ayında ise TÜFE yıllık %33,29, aylık ise %3,23 oranında yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde %7.50
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde %2.38
8. Dönem toplu sözleşmesi: %11
Toplam kümülatif zam: %13.65

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 7.5
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 3 aylık artışı: Yüzde 7.5
  • Memur ve emeklisi enflasyon farkı: 2.38 puan
  • Memur ve memur emeklisi 3 aylık artış: Yüzde 13.64
  • SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.147 TL
  • Memur/En az (Bin TL dahil): 58.392 TL
  • Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 26.764 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2026: "3 aylık oran netleşti!" SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz