EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA OCAK ZAMMI 2026: "3 aylık oran netleşti!" SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.